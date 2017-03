Tartu jooksumaratonil saab võistelda senisest lühemal distantsil

7. mail peetava jooksumaratoni pikk distants Otepäält Elvasse on sellelgi aastal 23,3 kilomeetrit, nagu oli esmakordselt mullu, mil rada muudeti ja see jäi sadakond meetrit varasemast lühemaks.

Lühem võistlusmaa algusega Elvast on 10 kilomeetrit. Mõlemal neist distantsidest on kavas ka kepikõnd.

Nüüd on aga võistluse korraldajad teinud otsuse, et joosta saab veel lühemat distantsi. Viie kilomeetri start on ka Elvast.

Finiš on kõigil neil distantsidel Elvas.

Klubi Tartu Maraton pressiesindaja Tanel Rungi selgitas, et see lühem võistlus on kavasse võetud mõeldes noortele ja jooksmisega alustajatele, kellele 10 kilomeetrit päris jõukohane olla ei tarvitse.

Uudis on sedavõrd värske, et võistluse juhendist kodulehel seda distantsi veel ei leia, lühikese raja kaart on alles joonistamisel.

Maratoni kodulehel ei ole veel teavet ka ühistreeningu kohta, mis tavapäraselt peetakse kaks nädalat enne võistluspäeva. Tänavu siis 24. aprillil. Ka ühistreeningul on võimalik joosta seda uut, kõige lühemat distantsi.