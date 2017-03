Ajurünnakul otsitakse lahendusi tõejärgse ajastu väljakutsetele

Reedel kogunevad eri valdkondliku tausta ja kogemusega inimesed Tartus, et korraldada tiimides intensiivne ajurünnak eesmärgiga luua järgneva 24 tunni jooksul ajakirjanduslikke ja tehnoloogilisi näidislahendusi, mis võiks tagada avalikus sfääris leviva info usaldusväärsuse kiiresti muutuvas infoühiskonnas.

Häkatoni projektijuht Märt Põder selgitas, et maailmas, kus populaarseid massitarbeuskumusi esitatakse tõe pähe ehk teisisõnu – kus usaldusväärsus ja tõejärgsus on terminid, mis puudutavad meist aina enam igaüht, on oluline mõelda võimalikele lahendustele info usaldusväärsuse tagamisel.

«Infoühiskonna keskuse eesmärk ongi selle häkatoniga eksperimenteerida tänapäevaste andmeajakirjanduse vahenditega, kaasata sellesse infotehnolooge ja nende erialade esindajaid, kellele avaliku arutelu sfääri olukord uurimisobjektiks on või lihtsalt korda läheb, et ühiselt otsida lahendusi meediasfääri väljakutsetele,» rääkis Põder.

Üritus lõppeb laupäeval parimate projektide autasustamisega, ajakirjanduslikult uuenduslikud andmelood avaldatakse partnerite väljaannetes, tseremooniast on ka veebiülekanne. Osalema on oodatud kõik huvilised, sõltumata erialast, valdkonnast ja kogemusest.

