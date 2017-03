Tammeka toob Saksamaa tippklubi tulevikustaarid Tartusse

«Tammeka siht on olla Eesti tippklubi ning see hõlmab endas ka noortele väga kõrgetasemeliste mängude koju toomist. Klubi arendab pidevalt oma välissuhteid ning see võimaldabki meil Tartusse tuua võistkondi nagu Schalke või West Ham,» räägib Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik.

Tartusse saabuvast Schalke akadeemiast on aastate jooksul välja kasvanud jalgpallimaailma suurnimed nagu Manuel Neuer, Mesut Özil ja Julian Draxler. West Hami akadeemiast on sirgunud aga Frank Lampard, Rio Ferdinand, Joe Cole ja Michael Carrick.

Turniiril on veel kolm vaba kohta ja osalejate lõplik nimistu selgub aprilli alguseks.

Lisaks Schalkele ja West Ham Unitedile on oma osalust kinnitanud teiste seas ka JK Tammeka, Nõmme Kalju, Tallinna JK Kalev, FC Riga (Läti) ja VJS (Soome).