Indrek Hirv esitleb Ülo Soosteri joonistustega illustreeritud luulekogu

Raamatu kaaneümbrisele on märgitud, et luuletused on kirjutatud aastatel 2014–2016, kuid suurem osa motiive või meeleolusid pärineb varasemast ajast, aastatest 2008–2013. Tookord jäid need märkmikusse või juhuslikele paberitükkidele luuletusteks saamise aega ootama.

Varraku kirjastatud raamatut illustreerivad Ülo Soosteri (1924–1970) joonistused aastast 1960. Sestsaadik pole neid avalikult näidatud. Joonistused on märkmikus, mille on alles hoidnud Soosteri hea sõber, kunstnik Heldur Viires.