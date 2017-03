Nõukaaegses lasteraamatus naljakate seiklustega kuulsaks saanud Deniska kirjutab ise raamatuid

Moskva kirjanik Deniss Dragunski (66) on muu hulgas gazeta.ru kolumnist, kes ühes selle aasta märtsi alguse postituses võttis vaatluse alla omandijärgsuse kui tõejärgse ühiskonna ühe ilmingu. «Omandijärgsus on kasulik neile, kes varjavad oma tulusid,» selgitab ta intervjuus.

Aastal 1977 ehk 40 aastat tagasi ilmus eesti keeles Viktor Dragunski lasteraamat «Deniska jutud», mille koolipoisist peategelane satub tihtipeale naljakatesse sekeldustesse. Praeguseks on Deniskast saanud kirjanik Deniss Dragunski. Et ta on kutsutud mai teiseks nädalaks Tartu kirjandusfestivalile Prima Vista, oli paslik esitada talle küsimusi nii tema enda loomingu kui ka Deniska seikluste kohta.