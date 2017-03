Ligi kahekümnel Tartu- ja Jõgevamaa omavalitsusjuhil on sellel aastal palk tõusnud. Kuigi palgatõusu on põhjendatud üldise alampalga tõusuga ja haldusreformi elluviimisel tekkinud kohustuste lisandumisega, tekitab see omavalitsuste ühinemise eel teatavaid kahtlusi.