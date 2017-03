Tartu tagurpidimaja katus sai paika

Osaühingu Peapeal üks omanikke ja juhatuse liige Indrek Taukar ütles, et kuigi ehitus on keeruline ning Raadi pehme ja niiske pinnas raskendab ehitusmaterjali vedu, ollakse esialgsest ajakavast maas vaid umbes nädala. Praeguseks on hoonele valatud T-kujuline betoonvundament ning paigas on ka umbes 20 tonni kaaluv rauast katusekonstruktsioon.

Taukar, kes on ühtlasi ka maja projekteerija, nimetas hoone projekteerimist ja ehitamist ühtmoodi keeruliseks.

«Projekteerimine on olnud nii raske kui ka naljakas, sest pidevalt tuleb selgitada, kes millest räägib. Näiteks kas see, kus me kõnnime, on ikka lagi või hoopis põrand. Kõik on vaja üle rääkida ja selle peale on läinud päris palju aega,» kirjeldas ta.

Aeganõudev siseviimistlus

Kõige aeganõudvamaks kujuneb Taukari sõnul ilmselt siseviimistlus ja möbleerimine. «Kõik raskemad asjad on läbi mõeldud, aga kui on näiteks sokid põrandal, siis kuidas neid kinnitada? Palju asju tuleb kohapeal valmis mõelda ja see on pikk protsess,» lausus Taukar. Ta tunnistas, et asi on mõnevõrra keerulisem, kui alguses arvati.

«Me soovime tekitada võimalikult palju peidetud kinnitustega lahendusi, aga igasuguseid nüansse tuleb järjest juurde,» lisas Taukar.

Üks murekoht on seotud näiteks hoone puhtana hoidmisega ehk kuidas teha nii, et sajad külalised ei tooks päeva jooksul oma jalanõudega mustust ja pori majja. «Ilmselt peame tõstma kõnnitee natuke maast lahti ja üritama selle terasrestidele teha. Ja ukse ette tulevad harjad,» kirjeldas Taukar.

Nüüdseks on osaliselt valmis ka teenindushoone, kus müüakse pileteid.

Suveks valmis

Taukari sõnul püüavad nad hoone suures osas valmis saada juuni alguseks. Pärast seda pannakse veel elektrijuhtmed, tehakse viimistlus ja paigaldatakse mööbel. «Eks kiire ole, aga mingi tähtaeg tuli panna. Üritame valmis saada,» ütles ta. Taukar tõdes, et rahvas käib maja juba praegu Raadil vaatamas.

«Kui maja hakkab ilmet võtma, siis on kindlasti ka huvilisi rohkem,» lausus ta. Kui palju omapärase atraktsiooni külastamine maksab, ei soovinud ettevõtja veel öelda. Samuti pole täpselt paigas lahtiolekuajad.

«Ilmselt tuleb nädalas ka üks puhkepäev. Tahame olla avatud aasta ringi, kõige kuumem hooaeg on ilmselt suvi,» sõnas Taukar. Hoonesse lastakse korraga sisse paarkümmend inimest.

Lisaks Taukarile on osaühingu Peapeal omanikud oma firmade kaudu veel Kuldar Leis ja Meelis Krämann. Leis on seotud Lottemaaga, Taukar Otepää seikluspargiga. Tartu linn andis Roosi 84 krundi osaühingule Peapeal kasutada avaliku ideevõistluse tulemusel.

Tagurpidimaja peaks Raadile jääma vähemalt viieks aastaks.