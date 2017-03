Tartu supelrandu valvab kolmel suvekuul G4S

Nüüd oli turvafirma edukas rannavalve hankel kolmeks järgmiseks suveks ja linnavalitsus valmistub lepingut sõlmima. Lepingu kogumaksumus on 308 868,60 eurot. Peale G4S-i teisi hankest huvitatuid polnud.

Tartu haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma ütles, et suurim muutus on rannavalve lahutamine randade koristamisest ja hooldamisest. Seni oli kõik rannavalveettevõtte korraldada. Nüüd on hooldus- ja koristustööd teise ettevõtte rida, kuid selleks veel lepingut pole.

Supluskohtade põhja puhastamine ja kontrollimine on aga endiselt rannavalvurite ülesanne.

Linna tellimuse järgi on rannavalvega suplushooaeg Tartus 1. juunist 31. augustini. Põldma ütles, et selle üle hanget ette valmistades arutelu ei kerkinud, sest nii on õigusaktides kirjas.

Kui soojaks peaks minema juba mais, nagu on ka ette tulnud, ei ole midagi parata.

Lepingu järgi on rannavalve ülesanne hoolitseda vetelpääste ja meditsiinilise esmaabi eest, sama ajal tuleb tagada ka turvalisus randades ja teha teavitustöö.

Tavapäraselt on rannavalve Emajõe linnaujulas, vabaujulas ja Anne kanali rannas.