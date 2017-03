Tartu elanike arv muudkui väheneb

Tartu elanike ametlik arv püsib juba nädalate viisi allpool 97 000 piiri ja hoolimata mõningasest kõikumisest on järjepidevalt vähenemas.

Ametlik rahvaarv langes viimati alla 97 000 piiri läinud aasta lõpul. Siis kommenteeris linnapea Urmas Klaas, et vähenemine on tingitud maaomavalitsuste kampaaniatest, millega need elanikke värbasid, et täita haldusreformiga seatud 5000 elaniku piiri.

2013. aastal oli registreeritud tartlasi üle 98 000.