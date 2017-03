Nädalavahetus pani rusikad kihelema

Vägivallatsemised

25. märtsil sai politsei väljakutse Luunja valda eramusse, kus 32-aastane mees läks kallale 52-aastasele naisele. Kannatanu vigastused fikseeriti traumapunktis. Juhtunu täpsemaid asjaolusid selgitab politsei.

Samal päeval politsei väljakutse Tartus Vallikraavi tänaval asuva baari juurde, kus turvatöötajad olid kinni pidanud kaks kakelnud meest. Esialgsetel andmetel lõi 22-aastane mees 20-aastast meest. Viimane viidi esmaabi andmiseks traumapunkti. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

26. märtsil laekus politseile teade, et Nõo vallas lõi 42-aastane joobes mees oma 18-aastast poega ning 38-aastast abikaasat. Politsei viis mehe kainenema. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Samuti 26. märtsil sai politsei väljakutse Tartus Ülikooli tänavale ööklubi ette, kus esialgsetel andmetel löödi 24-aastast meest. Asjaolud on selgitamisel.

Vargused

24. märtsil avastati, et Tartus Kaunase puiesteel maja trepikojast on varastatud oranži värvi lukustatud laste jalgratas BMX ja tumehall tõukeratas. Kahju on umbes 300 eurot.

25. märtsil laekus politseile teade, et Tartus Marja tänava korteris võeti ühelt mehelt tema tahte vastaselt ära mobiiltelefon. Kahju on 370 eurot.