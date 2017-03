Tähtvere puhkepark ei pikendanud juhatajaga lepingut

Teppan nentis rahulolematust senise juhataja töösaavutustega, näiteks statsionaarse kunstlumesüsteemi rajamise ettevalmistamisel, kuid ta jättis pikemate kommentaaride andmise nõukogu esimehele Toomas Kapile.

Kapp kinnitas kavatsust kuulutada välja konkurss juhataja leidmiseks järgmiseks kolmeks aastaks. Ta ütles, et Viilul oli tähtaeg juba mullu sügisel, ent siis otsustas nõukogu lepingut poole aasta võrra pikendada.

Nüüd aga on Kapi sõnul avatud konkursi kuulutamise põhjuseks see, et linnavalitsus ehk sihtasutuse üldkoosolek on väljendanud soovi, et Tähtvere puhkepark võtaks rohkem ülesandeid kui seni.

Kapp tõi välja, et linnas valmib hulganisti kergliiklusteid ja neid oleks vaja populaarsemaks muuta. Kapp sõnas, et sarnase suunitlusega sihtasutus Tartu Sport töötab hästi, Tähtvere puhkepargile tuleb aga ülesandeid juurde.

CV-online keskkonna kaudu käival konkursil tuleb juhikandidaadil esitada muu hulgas palgasoov ja viie aasta visioon Tähtvere puhkepargi arengust.

Kapp ütles, et senisel juhil Viilul on võimalik kandideerida. «Marti on teinud rohkem, kui välja paistab, ta pole edusammudest avalikult rääkinud,» sõnas Kapp.

Viilu ise ütles, et on kuulnud oma töö kohta nii kiitust kui etteheiteid, aga kavatseb kindlasti kandideerida. «Mitmed projektid on pooleli,» põhjendas ta.