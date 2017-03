Sundliitmine on õhus, aga Luunja vald plaanib laenata üle 800 000 euro

«Kultuurimaja suurimaks mureks on katkine katus ning koolimajja on tarvis luua eraldi üksus abipersonalile,» selgitas Luunja volikogu esimees. Ta lisas, et Luunja keskkooli abipersonal, logopeedid, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja eripedagoogid on hetkel kooli peal laiali ning koolimaja kipub õpilastele kitsaks jääma.

Tööd on plaanis juba sellel aastal ära teha, sest sügisel terendav sundliitmine Tartu linnaga võib Luunja volikogu esimehe hinnangul valla asutuste korrastamise määramatuks ajaks edasi lükata.

Luunja vallavalitsus on jätkuvalt seda meelt, et nad võiksid iseseisvana jätkata ning ei pea õigeks sundliitmist Tartu linnaga. «Ühinemine või liitumine valla edasiseks arenguks oleks parim, kui ühineksid suuruselt ja võimekuselt võrdsed omavalitsused. Meil on üks liitumispartner ikka väga suur,» rääkis Sauk Luunja valla liitmisest Tartu linna külge.

Samas, kui Luunja vald sügisel koos Tähtvere vallaga ikkagi Tartu linna külge liidetakse, siis tuleb ka liitumispartneritel kõigi laenusid ühiselt tagasi maksma hakata.

Tartu meer Urmas Klaas suhtus Luunja valla laenuvõtmise plaani rahulikult ning ei näe selles midagi pahatahtlikku. Klaas sõnas, et investeeringuteks on laenuvõtmine alati õigustatud.

«Kui Luunja vald võtab laenu tugeva peremehetundega, nagu seda on teinud ka Tartu linn, siis neil on selleks ka täielik õigus. Siin seda tonti pole mõtet otsida,» selgitas Klaas.

Teiseks sõnas Tartu linnapea, et Luunja valla sundliitmine Tartu linnaga pole kaugeltki veel kindel.

«Seni, kuni valitsus pole vastavat otsust teinud, peab vald toimetama lähtuvalt oma investeeringuvajadustest,» lisas ta.

Luunja vald püüab ise kõigest väest iseseisvana jätkata. 23. ja 24. aprillil korraldatakse Luunja vallaelanike seas ka rahvaküsitlus, millest peaks selguma, kas rahvas ikkagi soovib oma koduvalla sundliitmist Tartu linnaga või mitte.