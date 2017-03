Mäksa vallamaja jääb tühjaks, Mellistesse kerkib uus keskus

Tartu-Räpina maantee ääres asuvale tühjale, ligi 20 000-ruutmeetrisele kinnistule kavandatud keskusehoonesse tahab vallavalitsus kolida Melliste raamatukogu ja noortekeskuse, tulevase Kastre valla teenuskeskuse ja perearstikeskuse.

Kõik ühe katuse alla

«Melliste raamatukogu asub korteris, ratastooliga sinna ei saa, kuid nõuete järgi peab saama,» märkis vallavanem. «Aga kortermajja ratastooliga liikuvatele inimestele juurdepääsu ehitamine on kallis.» Ka noortekeskuse ruumid pole tema sõnul kõige sobivamas kohas.

«Põhiline on aga ikka see, et Poka külas asuv meie vallamaja on tulevikus Kastre valla siinse teeninduspunkti kahele töötajale liiga suur,» tõdes Timo Reinthal. «Sellepärast kuulutasimegi välja uue keskusehoone ideekonkursi.»

Melliste raamatukogu üldpind on praegu 91 ruutmeetrit, uues keskusehoones on raamatukogu soovituslik üldpind 150 ruutmeetrit. Ka noortekeskus saab uues majas praeguse 116 ruutmeetri asemel 150–200 ruutmeetrit. Selle pinna peale peavad mahtuma näiteks pilliruum proovide tegemiseks ja pillide hoidmiseks, ruumid lauatennise ja snuukeri mängimiseks, kokandustundide korraldamise võimalusega köök ning juhendaja kabinet.

Valla teeninduspunkti tulevad kahe töötaja eraldi tööruumid, üks ruum kahe ajutise töökohaga ning miniköögiga puhkenurk.

Kavandataval 130-ruutmeetrisel perearstikeskusel peab olema oma sissepääs. Perearstikeskuses hakkavad eraldi kabinettides tööle perearst, pereõde ja hambaarst. Omaette ruumid on protseduurideks ja apteegile.

Võimalikud variandid

«Kui hoone hind tuleb mõistlik, ehitame selle korraga valmis,» rääkis vallavanem. «Kui nii ei õnnestu, valmib perearstikeskus hiljem.»

Mäksa valla tänavuses eelarves on Melliste keskusehoone ehitamiseks 400 000 eurot. «Loodetavasti saame seda maja suvel ehitama hakata,» ütles Timo Reinthal.

Aga mis saab senisest vallamajast? «Selle otsustavad juba uus vallavalitsus ja volikogu,» kostis vallavanem. «Mina isiklikult vallamaja müüki ei paneks, leiaksin sellele kohalike inimeste jaoks otstarbe, näiteks sotsiaalmajana.»

Ideevõistlus

Mäksa vallavalitsus kuulutas välja arhitektuuriideevõistluse Melliste keskusehoone projekteerimiseks.

Keskusehoonesse on kavandatud Melliste raamatukogu ruumid, Melliste noortekeskus, Melliste perearstikeskus ja seoses valdade ühinemisega ka tulevase suure Kastre valla teeninduspunkt.

Selle aasta 20. aprillini kestva konkursi preemiafond on 5000 eurot, viie parima võistlustöö autorid saavad preemiaks 1000 eurot.

Allikas: Mäksa vallavalitsus