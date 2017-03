Korraldajad tunnistasid Saadjärve jää võistluskõlbulikuks

Viimane jääluure näitas seda, et öised miinuskraadid on muutnud jää piisavalt tugevaks, nõnda et eile puuritud ja öösel külmunud auke ei jõua kannaga katki lüüa, kinnitas korraldaja Mart Toots. Et miinuskraade lubatakse ka eelolevaks ööks ja homme hommikuks, võeti vastu otsus, et olud on võistupüügiks piisavalt ohutud.

Võistlus toimub laupäeval kell 10-13 Äksi aleviku all piiritletud alal. Võistlejate saavad end kirja panna alates poole üheksast.

Tinakalal tohib püüda kõigi seadusega lubatud püügivahenditega, kaasa arvatud eluskalaga söödastatud taliunnaga. Just sel kombel tabati viis aastat tagasi Tinakala kõigi aegade suurim uimeline, 16,2 kg kaalunud haug.