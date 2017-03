R-kiosk kutsub jätkuvalt lapsi koolilõunaks hot dog´i ja limonaadi haarama

Ajalehe pärimise peale tunnistas R-kiosk, et ettevõte on ka ise jõudnud arusaamisele, et kampaania nimi «Söögivahetund R-kioskis» ei pruugi edastada kõige õigemat sõnumit ning seetõttu vahetatakse kõik sellekohased reklaamid välja.

Kui varem võis viinerisaia ja limonaadi lõunasöögiks ostma kutsuvaid plakateid näha näites Miina Härma gümnaasiumi juures Kuperjanovi tänaval ja Forseliuse koolist üle tee paikneva kioski seinal, siis praeguseks on need sealt eemaldatud. Küll aga tervitab aadressil Anne tänav 57 asuv R-kiosk nii Maxima poodi sisse astudes kui ka seinal jätkuvalt mitte kõige tervislikuma koolilõunaga. Naabruses asuvad kaks Annelinna kooli.

R-kioski kommunikatsioonispetsialist Lilian Tivas kinnitas, et kõik koolilõunaks hot dog’i ja limonaadi reklaamivad plakatid lähevad kindlasti välja vahetamisele ja reklaame on päris palju maha võetud nii Tartus kui ka Tallinnas. Tivase sõnul võis aga juhtuda, et mõned kohad on tähelepanuta jäänud, sest R-kioskil pole kõige täpsemat ülevaadet, kus plakateid võib veel olla.

Tivas lubas, et järgmise nädala alguseks on need Anne tänavalt samuti eemaldatud. «Ma saan aru, et see tekitab pahameelt, aga anname endast parima, et kõik reklaamid saaksid vahetatud,» lausus ta.