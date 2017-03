Motomessil jagub uusi ja vanu tsikleid kolme halli ning mõned neist on tõmmatud ka C-halli lae alla rippuma.

Täna algav motomess Motoexotika on suurem kui kunagi varem. Mototehnika laiub kõigis kolmes messihallis ning osa tsikleid on sikutatud C-halli lae allagi. Kohal on ka masin, mis pole veel seeriatootmisse jõudnud, ning mootorrattad, mis valmisid enne teist maailmasõda.