Tartu raeplatsi viltuse maja kõige ülemine korrus on täis pilte inimestest, keda kunstnikud on läbi aegade kujutanud väljendusvahendina ehk ühel või teisel eesmärgil – alates erootikast ja lõpetades vägivallaga. On jubedat koledust ja vapustavat sulnidust. On väga tuntud teoseid ja on selliseidki, mis tulevad vaatajate laiema ringi ette esimest korda.