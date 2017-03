Kas Tartu ikka saab ära osta ERMi vana näitusemaja?

«Oleme jah ligi pool aastat selle teemaga tegelnud. Vahepeal on läinud asi selgemaks, ja siis jälle keerulisemaks,» alustas Tartu abilinnapea Jaan Õunapuu sellele küsimusele vastamist, ning selgitas lähemalt.

Jaan Õunapuu / Margus Ansu foto

«Praegu ootame taas, mida Riigi Kinnisvara hakkab otsustama.

Eelmisel nädalal saatsime Tartu linnapea allkirjaga oma ostupakkumise. See on number, mida ma ei taha praegu avalikult välja öelda, et võimalikele konkurentidele mitte infot anda.

Kümme protsenti sellest summast on planeeritud selle aasta eelarvesse, selle saaksime ära maksta vahetult pärast ostu-müügilepingu sõlmimist. See kümme protsenti on Tartu linna eelarves olemas.

Kui Riigi Kinnisvara AS meie ettepanekuga nõustub, siis ülejäänu saaksime ära katta esimesest lisaeelarvest, mis kõigi eelduste kohaselt läheb esimesele lugemisele maikuus. Loodame, et juunikuu volikogu kiidab selle ka heaks.

Mis aga veel puudutab meie pakkumist Riigi Kinnisvara ASile, siis oleme seal märkinud, et kuna Kuperjanovi 9 hoone ehitati klubiks ning kuna see on olnud kogu aeg ühiskondliku kasutusega hoone ning ka meie linna üldplaneering näeb ette, et me seda hoone funktsiooni ei muuda, siis saab see tulevikuski jääda ühiskondliku kasutusega hooneks.

Ei ole saladus, et sinna saaksid ruumid pensionäride organisatsioon Kodukotus. Ja teine mõte on sinna üle viia ka Tiigi seltsimaja tegevus.

Tiigi seltsimaja müüki nüüd küll ei lähe, see jääb linnale alles, aga sellele majale leiame teise väljundi. Meie plaan on paigutada linna mitmetelt rendipindadelt sinna laste kunstikool.

Niisiis – meie kiri läks teele Riigi Kinnisvarale eelmise nädala alguses. Ja eelmise nädala lõpus tuli sellele vastus, kus soovitakse täpsemaid selgitusi raha laekumise osas ning selles osas, millal me saame kinnistu vastu võtta.

Praegu käib jutt Kuperjanovi 9 otsustuskorras müügist, enampakkumise teel kinnistu müümise võtsid nad ise tagasi.

Otsustuskorras müügi peab otsustama Riigi Kinnisvara ASi nõukogu. Aga seda kuupäeva, mil nõukogu kokku tuleb, ei ole veel.»

Kas see tähendab, et teisi pakkumisi võib veel tulla või see tähendab, et arutatakse ainult Tartu linna pakkumist?

«Me ei tea.

Nad võivad võtta ka teistelt huvitatutelt pakkumisi, aga mida nõukogu otsustab ja kelle kasuks… See ongi põhjus, miks ma ei soovi Tartu linna ostupakkumist avalikustada, et mitte ära rikkuda seda asja. Me ei taha jääda ebavõrdsesse seisu.

Aga jätkuvalt oleme me väga huvitatud sellest majast, et saada kõik need sotsiaal- ja kultuuriasutused sinna kenasti ära paigutada. See on meile väga oluline.

Ja sel juhul leiaks see maja kasutamist päev otsa. Kodukotuse inimesed hommikupoolikuti ja päeval ning pärast kooli ja pärast tööd õhtutundidel töötaksid seal kunsti-, laulu- ja tantsuringid.»