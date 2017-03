Lõuna-Eesti teedel joostakse aasta esimest maratoni

Traditsiooniliselt varakevadel toimuv jooksumaraton on korraldajate kinnitusel vanim jooksumaraton Eestis, tänavune võistlus on järjekorras 44. Esimest korda toimus maraton muuseas päris talvel, 23. veebruaril 1974. aastal, ning maratoniga tähistati salajasel viisil Eesti Vabariigi aastapäeva.

Tartu ehitusmaterjalide tehase egiidi all toimunud esimese maratoni korraldajaks oli Küllo Tiido, kes oli ise teinud ka medalid, mille tagaküljel oli kujutatud Eesti Vabariigi vapp. Esimese maratoni võitis toonane Nõukogude Liidu orienteerumiskoondislane, praegune maaülikooli professor Jaan Miljan.

Esimesel kahekümnel aastal joosti Tartust Otepääle, kuid seejärel muudeti marsruut vastupidiseks. Küll on kindel see, et stardipauk kõlab alati täpselt keskpäeval.

Tänavu antakse start Tehvandi suusahüppemäe juurest ning esimesed 20 kilomeetrit joostakse Otepää – Tartu maanteel. Pangodist (kust antakse start ka poolmaratonile) suundutakse aga kruusateedele, finiš on Tartu lõunapiiril Rehe hotelli juures.

Soovijad sõidutakse kell 10.30 väljuva bussiga Rehe hotelli juurest bussiga Otepääle starti, kell 12.30 väljub samast buss poolmaratoni stardipaika. Starti jäänud asjade pärast pole tarvis muretseda, need toimetatakse korraldajate poolt finišisse.