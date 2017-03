Tartus võiks bussi oodata kiikudes nagu Montréalis

«Montréalis teoks tehtud mõte on väga hea,» kostis Tartu linnapea Urmas Klaas. «Kui meil on koht, kuhu selline peatus turvaliselt rajada, siis miks mitte.»

Esimese hooga paistab aga, et sellist kohta justkui pole. «Meil on ka praeguste bussiootekodade paigaldamisega probleeme,» tõdes linnapea. «Peatusse peavad ära mahtuma paviljon, bussi ootavad inimesed ning peatuse juures tänaval nii jalgsi kui ka lapsevankritega liikuvad linlased. Nii mõneski peatuses on üsna vähe ruumi.»

Tartu abilinnapeale Valvo Semilarskile meeldib Montréali lustakas ja lahe bussipeatus väga. «Mänguväljakule minuvanune enam kiikuma ei lähe, ei sobi ju, aga bussipeatuses kiiguksin ma küll,» ütles ta.

Ka abilinnapea sõnul on esimene takistus hea mõtte teoks tegemisel ruumipuudus. «Meie kliimas ei saa sellist peatust lageda taeva alla teha, kiiged peaksid katuse all olema ning see tähendab, et ruumi on õige palju vaja,» selgitas Valvo Semilarski. «Arutasime asja linnamajanduse osakonna teenistuste juhtidega ja esimese hooga leidsime, et sellise peatuse saaks teha vaid kesklinna, näiteks kaubamaja või Kvartali varikatuse alla.»

«Väga vahva mõte, mis väärib kaalumist, sest selline bussipeatus on positiivne, atraktiivne ja lõbus,» ütles Kvartali rajanud Tartu tarbijate kooperatiivi juhatuse esimees Tarmo Punger, kuid temagi lisas, et asja juures on oma «agad».

Esimene «aga» on ohutus. «Vanemate kiikujate pärast ma ei muretsekski,» märkis Tarmo Punger. «Aga lapsed võtavad ju kohe suure hoo üles ning sellepärast tuleb tagada, et nendega õnnetust ei juhtuks, et nad ei lendaks tänavale.» Teine «aga» on õiguslik külg: kui pahandus siiski peaks juhtuma, kes vastutab? «Selliseid asju tuleb linnaga arutada,» ütles Tarmo Punger.