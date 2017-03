Nädalavahetusel püütakse Jõgeval taas padjasõja Guinnessi rekordit

Maailma suurim padjalahing leiab aset sellel laupäeval. Kui eelmisel aastal toimus kõikide osavõtjate vahel üks suur lahing, siis käesoleval aastal võistlevad erinevad organisatsioonid ja koolid lisaks veel teatevõistlustel. Padjalahingu peakorraldaja Lenel Karu ütles, et praegu on end võistlustele kirja pannud kolmkümmend meeskonda, kelle seas on erinevaid asutusi ja koole üle terve Eesti.

Karu ütles, et seda, milles täpsemalt omavahel võisteldakse, saavad osalejad täpsemalt teada kohapeal. Ta vihjas, et mõõduvõtmisel tuleb patjadest nii midagi ehitada kui neid erineval viisil edasi anda.

Lisaks meeskonnavõistlustele tuleb kõikide osalejate vahel ka suur ühine umbes pooletunnine padjasõda, kuhu korraldajad ootavad tuhandeid inimesi.

Üks erinevus võrreldes eelmise aastaga on veel see, et padjasõjas ei tohi kasutada sulepatju. Karu sõnul on sulepadjad keelatud, kuna need tekitasid eelmisel aastal pahandust, sest suled lendasid üle staadioni laiali, kaasa arvatud naabruses elavate inimeste kodudesse. Samuti oli korraldajatel neid väga raske staadionilt ära koristada ja see võttis väga kaua aega.

Jõgeva linna treeningstaadionil algab padjalahing laupäeval, 25. märtsil kell 12.30. Tiimidevaheliste võistlustega alustatakse kell 13. Need kestavad kokku umbes tund aega. Väravad avatakse kell 11.30. Padjalahingust osavõtmine on kõikidele osalejatele tasuta, kaasa tuleb võtta ainult padi ja lõbus seltskond.

Rohkem teavet ürituse kohta leiab Facebookist märksõnaga Maailma suurim padjalahing.