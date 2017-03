Kalahullud loodavad laupäeval pidada viimase talvise võistluse

Võistlust korraldav Mart Toots Saadjärve jahtklubi puhkekeskusest on jääolusid viimastel päevadel pidevalt inspekteerinud. Täna päeval mõõtis ta jää paksuseks 20–23 sentimeetrit, kuid et päike on jää pealmise kihi püdelaks muutnud, langetatakse lõplik otsus võistluse toimumise kohta homme kell 15.

«Õnneks lubatakse tänaseks ja homseks ööks kergeid miinuskraade, see annab lootust, et saab hooaja viimase talipüügivõistluse ikka ära pidada,» märkis Toots.

Püügiala. / Mart Toots

Küll tuuakse võistluse algust tunni võrra varasemaks ehk start antakse laupäeva hommikul kell 10 Äksi alevikus jahtklubi juures. Püütakse piiritletud territooriumil, kuid kui suurel alal täpselt, pole veel paika pandud.

2012. aastast peetav Tinakala võistlus on üks vähestest, kus tohib lisaks kirptirgule või sikutile püüda ka unnaga. Just unnaga on tabatud ka võistluste ajaloo suurim uimeline: esimesel Tinakalal sai toona kümneaastane Nikita Smirnov kätte 16,2 kilo kaalunud haugi. Põhilised püügikalad on siiski ahvenad ja särjed, sekka võivad konksu haarata ka väiksemad latikad.

Mart Toots avaldas lootust, et võistlusele võiks tulla sadakond talikalastajat. «See on selline ilus kevadine võistlus, saab paljakäsi püüda ja päikest nautida,» ütles ta.