Teisipäeval Tartut külastanud peaminister Jüri Ratas kinnitas intervjuus Tartu Postimehele, et ta käib Emajõelinnas üsna sageli, sest põhjusi siia piirkonda sõita on tal palju. Riigi paremaks juhtimiseks on tema arvates hädavajalik, et ka teised valitsuse liikmed käiksid rohkem Tallinnast väljas ja suhtleksid aktiivselt teiste piirkondade inimestega.