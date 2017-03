Est-For Investi juhataja Margus Kohava sõnul ei arvesta valminud eskiisvaade tulevase tehase alla jääva maastikuga, kuid pildil on näha kõik see, mis tehase territooriumile rajatakse.

Jaanuari lõpus teatas Tartu Postimees, et metsatöösturid plaanivad ligi miljard eurot maksva tselluloositehase suure tõenäosusega rajada Tartu külje alla. Eile sai see plaan kinnitust, kui tehast kavandava firma Est-For Invest juhatuse liige Margus Kohava teatas, et kuigi tehase täpne asukoht pole teada, asuvad kõik sobivad kohad just Tartu ümbruses