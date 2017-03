Lapsehoidja osutus vargaks

Tartu maakohtu teatel peab ta koos varem määratud karistuse ärakandmata osaga kandma aga kokku kaheksa kuu pikkuse vangistuse. Karistuse otsustas kohus asendada 240 tunni üldkasuliku tööga, mille süüdistatav peab ära tegema ühe aasta ja kuue kuu jooksul. Sel ajal peab ta täitma ka kriminaalhoolduse kontrollnõudeid. Menetluskuludena tuleb tal tasuda kokku 377 eurot.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri koostatud süüdistusakti järgi võttis naine ebaseadusliku omastamise eesmärgil Tartumaal Tähtvere vallas Haage külas asuvast korterist ära ehteid koguväärtusega 690 eurot. Ligipääsu korterile sai naine lapsehoidja teenust pakkudes.

Abiprokurör Alar Häidbergi sõnul on süüdistatav pannud varguse toime ka varem, kuid ta leidis, et naine on oma teost õppust võtnud ning kahetseb tehtut. «Süüdistatav hüvitas vabatahtlikult kannatanule kogu vargusega tekitatud kahju ning on loodetavasti asunud paranemise teele,» avaldas lootust Häidberg.

Alar Häidberg soovitab enne lapsehoidja palkamist võimalusel palgatava inimese taustaga tutvuda. Sellekohast informatsiooni leiab näiteks erinevatest internetifoorumitest ja sotsiaalmeediast. Ka nimetatud naisterahva kohta on sotsiaalmeedias infot avaldatud. Lootuses, et naine sarnaseid tegusid tulevikus toime ei pane, jätab toimetus praegu tema nime avaldamata.

Kohtuasi lahenes kokkuleppemenetluses. Otsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.