Konverentsil tulevad vaatluse alla Jüri Kuke saatus ja lähiajaloo tähised

Ürituse ühe korraldaja Rein Vanja teatel väärivad vabadusvõitleja päeva eel esiletõstu ka 30 aasta eest toimunud esimene avalik protestimiiting pealinna Hirvepargis ja organisatsiooni Vaba-Sõltumatu Noortekolonn Nr 1 asutamine Võrus, samuti Läänemaa Vabatahtlike Jäägerkompanii loomine 25 aasta eest.

Neid ja teisigi sündmusi meenutavad konverentsi ettekanded, millest kõigil on võimalik eeloleval pühapäeval osa saada. «Muuseas tuleb juttu ka meie lähiajaloo vähem teada tähisest, nagu seda on näiteks peaminister Winston Churchilli otsus jätta Balti riigid NSV Liidu koosseisu, millest just tänavuse märtsikuu algul möödus 75 aastat,» lisas ta.