Gert Dorbek enne teist poolfinaali: tähtis on hästi alustada

Esimeses poolfinaalis 18 punkti visanud Gert Dorbek ütles vahetult enne ärasõitu Tartu Postimehele, et võõrsil võitmiseks tuleb teha kaitses parem mäng kui oli esimene.

«Kui me võita tahame, siis peame kaitses tegema oluliselt parema partii kui kodus. Väljas on meil ikka suhteliselt keeruline 90 punkti kanti visata. Palju oleneb ka sellest, kumb meeskond alguses paremini minema saab,» lausus Dorbek ning meenutas teist veerandfinaalmängu Kedainiai Nevezisega.

«Kedainias läks meie jaoks ideaalselt. Saime kohe pluss kümne peale ja siis olid juba ohjad meie käes,» sõnas Dorbek. Samas tõdes ta, et mängu käiku on raske ette ennustada, kuna see võib sõltuda pisikestest asjades.

«Loomulikult oleme eelmise mängu olulisemad momendi kaitses üle vaadanud ja püüame seda parandada. Midagi võimatut ei ole ja läheme endast parimat andma,» lausus Dorbek.

Kaitsemängu olulisust rõhutas ka meeskonna peatreener Gert Kullamäe. «Jah, eelmine mäng on koos mängijatega põhjalikult läbi vaadatud. Võtsime selle igas mõttes juppidena läbi ja oleme treeningutel vaeva näinud just nende olukordade vastu, kus me esimeses kohtumises ei õnnestunud. Loodetavasti on sellest kasu,» rääkis Kullamäe.

Kullamäe sõnul tuleb valmis olla ka selleks, et kohtumine kujuneb nö ühe viske mänguks. «Tahaks muidugi loota, et see nii ei ole, aga me peame selleks valmis olema,» sõnas Kullamäe.

Tartu meeskonna tavapärase ajakava lööb mõneti sassi see, et meeskond peab ööbima mängukohast umbes 40 kilomeetri kaugusel Panevežyses ning kolmapäeva õhtul saalitreeningut ei tehta. Väikesest ebamugavusest ei lasta ennast Kullamäe sõnul siiski häirida.

Otsustav kohtumine algab neljapäeva õhtul kell 18. Esimene kohtumine Tartus lõppes viigiseisuga 88:88.