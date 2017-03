Holmi park ümber Atlantise on Tartu linna plaanides kavas uuesti maju täis ehitada, nii on kokku lepitud kesklinna üldplaneeringus, mille üle oli kõva vaidlus. Nüüd on linn astunud sammu edasi ja kuulutanud välja 22 000-eurose auhinnafondiga arhitektuurivõistluse, mis peaks andma vastuse, milliseid maju ja kui palju tohib ehitada.