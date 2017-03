Erakorraline kontsert tuleb kuulajate ette kilomeetri kauguselt

«Sounditooriumi» korraldavad Viljandi kultuuriakadeemia tudengid. Nende pressiesindaja Sandra Audova teatel esitab Kaarel Kuuse uusloomingut 55-liikmeline vokaalinstrumentaalansambel. Selles löövad kaasa Ugala teatri näitleja Adeele Sepa kõrval räpipundist Öökülm tuntud MC Lord ehk Mart Rauba, peaaaegu kogu Kali Briis Band (Kaarel Kuusk, Laura Junson, Hans Kurvits, Erko Niit), Zetode liige Matis Leima ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia direktor Iñaki Sandoval Campillo.

Kontsert kantakse Koidu seltsimajast pärimusmuusika aita üle suurele ekraanile. Publiku elamust rikastavad mitmed audiovisuaalsed elemendid, näiteks ruumiline helilahendus, valguskujundus, dekoratsioonid ja mõned sõuelemendid. Kasutusel on videosalvestised selle omapärase kontserdi ettevalmistustest.

«Sounditooriumi», mille tiiserit saab vaadata siinkohal, mõtles välja Rauno Avel, kes õpib kultuuriakadeemias helitehnoloogiat.

««Sounditoorium» on üks mu hullumeelsematest ideedest, kuidas kontserti teha nii, et selle kvaliteet oleks võimalikult ideaalilähedane,» selgitas Rauno Avel. «Kvaliteedi all pean silmas nii heli, kuid ka kogemise juures sama olulist komponenti – visuaali. Muusikud on saali paigutatud akustilise täpsusega ning video- ja valgustiim koos kunstnikega loovad õhkkonna, mis vahendab muusikat vaatajale ja kuulajale senisest erinevamas ja erilisemas keskkonnas.»