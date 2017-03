Peaminister Jüri Ratas: valitsusliikmed peavad käima rohkem Tallinnast väljas

Ratase sõnul on Luunja rahval praegu nii volikogu tasandil kui ka kogukondade seas aega otsustada, millised on nende seisukohad ühinemisele Tartu linnaga. Seejärel on pall valitsuse käes. Valitsus otsustab selle üle 15. maist kuni 15. juunini. «Mulle jättis väga sümpaatse mulje kohtumine kohalike elanikega. Nad olid konstruktiivsed,» kiitis ta usutluses Tartu Postimehele luunja rahvast.

Kohalike põhjandused, miks mitte Tartuga ühineda, olid ühelt poolt emotsionaalsed ja teisalt seotud ajaloolise taustaga, leidis Ratas. Samuti on tema hinnangul sellistel puhkudel alati üleval kartus, et kui üks väike läheb kokku suuremaga, kas tema probleemidele jätkub fookust või mitte.

Tartu Postimees uuris, kui mõistlik see ikka on, et näiteks üks linn peab hakkama tegelema maaspetsiifiliste küsimustega? Näiteks põldude või lautadega. Ratas vastas, et ka näiteks Pärnumaal on samasugune olukord. Haldusreform on Ratase kinnitusel üles ehitatud aga põhimõttel, et omavalitsused esmajoones ise otsustavad, kuidas nad tahavad jätkata. «Kui linnale tuleb juurde palju sellist ala, kus on palju põlde, metsi ja loomakasvatust, eeldab see loomulikult ümberkohanemist.» Kuidas tiheasustusega alade kõrval hakata pakkuma teenuseid ka hajaasustusega piirkondades.

Veel seda rõhutas Ratas, et tema arvates peavad peaminister ja teisedki valitsuse liikmed käima väga aktiivselt Tallinnast väljas erinevates paikades üle Eesti. Suhtlema sealsete inimestega ja kuulama nende seisukohti.