Reiniku kooli staadion läbib põhjaliku uuenduskuuri

Tartu linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgensoni sõnul on staadionihoone rajamine ja staadioni rekonstrueerimise küll teatud seoses, ent fakt on ka see, et 13 aastaga on staadion selgelt amortiseerunud ja vajab remonti. Kõige suuremaks tööks saab olema jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetamine, kuid lisaks korrastatakse ka olemasolev aiaga piiratud väike pallimängude väljak, staadionile paigaldatakse uus piirdeaed ja rajatakse valgustus.

«Staadion on väga aktiivses kasutuses, lisaks Reiniku koolile viivad seal oma kehalise kasvatuse tunde läbi Poska gümnaasium ja Masingu kool. Õhtustel aegadel toimuvad seal aga jalgpalliklubide treeningud,» märkis Jürgenson.

Rekonstrueerimise hanke võitis Jaagor Grupp OÜ ja OÜ Sahkar TT ühispakkumus kogumaksumusega 435 978 eurot. Ehitustööde kestus on viis kuud ja lõpptähtajaks on planeeritud septembri algus. Kunnar Jürgensoni sõnul toimuvad põhilised ehitustööd suvel, kui on koolivaheaeg ning staadion ei ole nii aktiivses kasutuses.