Sepa jalgpallikeskuses saab näha Inglismaa tippklubi noori vutiässasid

29. ja 30. aprillil toimuv U13 vanuseklassile mõeldud turniir kuulub Baltic Football Schooli (BFS) egiidi all toimuvasse võistlussarja. Seni on need erinevatele vanuseklassidele mõeldud turniirid toimunud Lätis ja Leedus, osalenute seast võib leida klubisid nagu Tottenham Hotspur, Moskva CSKA, Schalke 04 või Brüsseli Anderlecht.

Turniiri korraldab JK Tammeka ning klubi esindaja Kaarel Kiidroni sõnul ei kestnud läbirääkimised turniiri Tartusse saamiseks kuigi pikalt. «BFS soovis oma tegevust laiendada ja nii otsiti partnereid Eestist. Tammeka on hästi organiseeritud klubi, nii et leidsime nendega kiiresti ühise keele,» märkis Kiidron.

Kokku osaleb kahepäevasel turniiril 14 meeskonda, kes kõik pääsevad mängima kutsete alusel. Lisaks West Hamile on välisklubidest oma osalemist kinnitanud FC Riga (Läti), VJS (Soome) ja FK Minsk (Valgevene) ning läbirääkimised on lõpusirgel veel mõnegi nimeka Kesk- ja Ida-Euroopa klubiga. Kaarel Kiidroni kinnitusel tulevad klubid kohale oma vanuseklassi kõige tugevamate meeskondadega.

Tammeka näeb hea meelega, et taolises formaadis turniir hakkaks Sepa staadionil toimuma igal aastal. «See on ideaalne võimalus näidata oma vanuseklassi Eesti parimatele, milline on nende tase Euroopa tippmeeskondade eakaaslastega võrreldes. Üksnes Eestis omavahel mängides end absoluutse tipuga võrrelda ei saa,» tõdes Kaarel Kiidron.