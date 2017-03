Poistevägi asus linnalaagris roboteid ehitama ja lauakombeid õppima

Täna alanud linnalaager kestab kokku kolm päeva. Esimesel päeval meisterdatakse joonistamisroboteid ja legoklotsidest losse, teisel päeval papptorudest autosid ning kolmandal päeval legomehikesi, kellest tehakse laagri lõpetuseks lühifilm. Lisaks teevad lapsed laagris ise süüa, katavad ühiselt laua ja õpivad lauakombeid.

Laagri üks korraldajatest, mänguasjamuuseumi lastestuudio juht Kai Tuvik rääkis, et laager on osutunud väga populaarseks ning kohad said ülikiirelt täis. Seejuures on huvilised suuremalt jaolt poisid, laagrisse on end kirja pannud vaid üks tüdruk.

«Arutasime seda poistega ka, aga ju siis ehitamine on rohkem poiste teema, kuigi ka tüdrukute jaoks oma Legod, roosades karpides,» märkis Tuvik.

Töö käib. Mart Reiniku kooli õpilane Juhan Hõlpus (vasakul) ja Raatuse kooli poiss Kristjan Sillakivi. / Kristjan Teedema

Poisteväge kantseldab Kai Tuvik koos mänguasjamuuseumi pedagoogi Ave Viirmaga ning kohati on see päris korralik väljakutse. Kuigi poisid tulevad erinevatest Tartu ja Tartumaa koolidest ja omavahel enne laagrit tuttavad ei olnud, toimus juba loetud minutitega sõbrunemine ning töölaua taga valitses meeleolukas sumin. Ei mingit eestlaslikku nohisemist ja omaette pusimist.

Suur osa poistest õpib esimeses klassis ning vähemalt seni jäädakse koolieluga igati rahule. Koolis meeldivad poistele kõige enam tööõpetuse ja kehalise kasvatuse tunnid, kuid ka matemaatika.

Legoklotsidest meisterdamine pakub poistele suurt rõõmu, ning näiteks Raatuse kooli õpilane Kristjan Sillakivi oli juba ükskord varemgi saanud joonistamisroboti ehitamisel kätt proovida. Tõsi küll, siis ei hakanud aparaat soovitud viisil tööle. «Aga täna läheb see kindlasti käima,» oli poiss optimistlik.