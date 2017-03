Kas korruptsioonisüüdistuse saanud vallavanem vassib?

Aivar Soop ütles tänases telefonivestluses, et ei pea talle esitatud süüdistusi õigeks. Süüdistuse järgi sõlmis Tartu vallavanem ajavahemikul 14. aprill 2013 kuni 11. juuni 2015 tehinguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukogu liige ta ise on. Selliste tehingutega võttis ta Tartu vallale rahalisi kohustusi üle 100 000 euro eest Emajõe Jõeriigi huvides.

«Äriregistri andmeil on minu nõukogu liikmelisus sihtasutuses Emajõe Jõeriik peatatud juba 2012. aastal. Võite seda isegi kontrollida,» sõnas Soop.

Meest sõnast, härga sarvist. E-krediidiinfost tellitud raport näitab, et Soop on endiselt sihtasutuse Emajõe Jõeriik nõukogu liige. Ta on viiest Emajõe Jõeriigi nõukogu viiest liikmest olnud sel kohal kõige kauem, 2005. aastast.

«Kõik tegevused, mida vald koostöös Emajõe Jõeriigiga tegi, kiitis ka Tartu vallavolikogu heaks. Mina pole Emajõe Jõeriigist sentigi raha saanud,» kinnitas Soop.

Veel kinintas Aivar Soop, et ei ole süüdistuses välja toodud Tartu vallavalitsuse ja sihtasutuse Emajõe Jõeriik vahel sõlmitud lepingutele alla kirjutanud.

Mis puutub üle 200 euro väärtuses valla kütusekaardiga Aivar Soobi isikliku auto tankimisse, siis põhjendas Soop seda asjaoluga, et nondel kordadel polnud Soobi ametiauto sõidukorras.

«Tankisin isiklikku autot siis, kui minu ametiauto oli kas remondis või hoolduses. Mõnedel juhtudel on olnud tarvis sõita sellisesse kohta, kus teeolud olid väga kehvad ja oma ametiautoga ma sinna ligi ei saanud. Minu isiklik auto on ametiautost tükk maad kõrgem ja sellega saab viletsaid teid paremini läbida,» leidis Soop selgituse.

Küsimusele, miks oli tarvis vallavalitsuse tanklakaardiga tankida kütust kanistritesse vastas Soop järgmiselt: «See oli igaks juhuks. Ma mäletan, et siis sai käidud kaugemal ja ma võtsin siis igaks juhuks neid (kütusekanistreid-toim.) kaasa. Minu loogika oli see, et parem jäägu raha valla territooriumi firmadesse(tanklasse-toim), kui kuskile kaugemale. Kindluse mõttes võtsin kütust varuga kaasa.»

Seda, kas Aivar Soop sügisestel valimistel osaleb, ei osanud praegune Tartu vallavanem veel öelda. «Me pole veel nimekirju hakanud kokku panema. Eks vaatab, ma pole veel otsustanud,» sõnas ta.

Aivar Soobi kriminaalasja kohtulik uurimine algab Tartu maakohtus tänavu oktoobris. Kohalike omavalitsuste valimised peetakse 15. oktoobril.