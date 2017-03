Küüslaugufesitval naaseb Jõgevamaale

Sündmuse korraldustoimkonna juht Aimar Pihlak selgitas nad vahetasid festivali eestvedajaid. «Küüslaugufestivali direktor on käesoleval aastal MTÜ Jõgevamaa põllumeeste liidu juht Raul Soodla, kes on üksiti ka Kuremaa patrioot ning seetõttu toimubki 10. küüslaugufestival just seal,» selgitas Pihlak.

Samas täpsustas Pihlak, et Ülenurmel, kus festivali peeti 2015. ja 2016. aastal, polnud häda midgai ning tüli või erimeelsuste tõttu nad festivali Ülenurmelt Kuremaale ei koli.

Festivali direktor Raul Soodla selgitas, et mõte küüslaugufestival Kuremaale tuua tuli kohalikelt põllumeestelt. «Jõgevamaa on edukas põllumajanduspiirkond ning festivali siin korraldades annab see kohalikele põllumeestel oma kaupa näidata ning rahvast endale külla kutsuda,» selgitas Soodla.

Kuid miks ei koli festival oma sünnilinna Jõgevale?

«Kuremaal on ilus supelrand, mõis ja mõisapark. Rahval on mida vaadata,» lisas Soodla.

Festivali direktor ei pelga külastajate kadu, kolides sündmuse Tartu külje alt Ülenurmelt Kuremaale. «Loodan, et tõsised küüslaugufännid leiavad meid üles. Kuu aega hiljem on ju Palamusel suur väljanäitus ja laat. Seal kus on, sinna tuleb juurde,» lisas Soodla.

Esialgu on küüslaugufestival Kuremaal vaid käesoleval aastal ning edasisi plaane festivali toimumise asukoha kohta pole korraldajad veel otsustanud.

10. küüslaugufestival toimub 19. augustil Jõgeva vallas Kuremaal.