Nädalavahetusel peetakse Tartus läbi aegade suurimat motomessi

Mototeemalisi messe on Tartu Näitused korraldanud neliteist aastat. Seekordne mess on läbi aastate suurim, hõivates kolm messihalli ning üle 4200 ruutmeetri põrandapinda.

Mototehnikat on Motoexotika projektijuhi Anders Urbeli sõnul messil igale maitsele – ühtekokku üle kahesaja mootorratta, ATV ja motorolleri. Samuti saab näha veesõidukeid ja autosuvilaid.

Eestis müüdavast uuest mototehnikast on messil esindatud suurem osa tuntud kaubamärkidest. Urbel lisas, et kuna motohooaja alguseni pole palju aega jäänud, näeb laiem avalikkus messil mitut uudismudelit esmakordselt.

Motoexotikast on aastatega saanud traditsiooniline motomeeste kohtumispaik, kus algavaks hooajaks varustust ning mototarvikuid valida. Tänavu on korraldaja sõnul tootevalik väga mitmekülgne, hõlmates nii kiivreid ja kaitseriietust kui varuosi. Müügil on samuti teise ringi kaup ehk üles seatakse Motoexotika mototäika, kus müüakse peamiselt kasutatud motovarustust.

Oma koht on messil ka uunikumidel ning projektiratastel. Näiteks seatakse üles ajaloolist mootorrattamarki Zündapp tutvustav ekspositsioon. Parima projektiratta valimisel kaasatakse publikut.

Aastaid tagasi Motoexotikal hoo sisse saanud tsikliloos teeb tänavu õnnelikuks suisa kaks külastajat, sest kõigi loosikupongide soetanute vahel loositakse välja Harley-Davidson XG750 Street ning CFMoto CF 650-TR.

Motoexotika avab uksed sellel reedel ning kestab pühapäeva, 26. märtsini.