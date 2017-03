Kevade tulek muutis kellamängu eeskava

Üks erandliku kavaga päev on 25. märtsil, küüditamisohvrite mälestuspäeval. Kavas on kell 9 Juhan Aaviku «Hoia, Jumal, Eestit», kell 12 eesti rahvaviis «Meil aiaäärne tänavas», kell 15 Miina Härma «Ei saa mitte vaiki olla», kell 18 «Meil aiaäärne tänavas» ja kell 21 «Hoia, Jumal, Eestit». Alates järgmisest päevast hakkab taas kõlama kevade algusega kaasnenud uus eeskava.

Tartu kariljoni muusika- ja projektijuhi Merle Kollomi sõnul esindab kevadises programmis

Merle Kollom. / Margus Ansu

Bachi «Menuet» head klassikalist traditsiooni ja pakub äratundmisrõõmu, Händeli «Carillon» on virtuoosne kontsertpala ning van Balkomi «Sonatine» põnev džässiliku harmoonia ja sünkoopidega kontsertpala.

Kollom juhtis tähelepanu asjaolule, et seega on uues eeskavas kariljonile kirjutatud originaalteoseid. Need oli vaja ringi seada meie Tartu raekoja torni 34 kellale, sest originaalid on kirjutatud 50 kellale.