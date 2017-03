Estfarmis on faasanid, paabulinnud, tuvid ja pardid nõuetekohastes aedikutes, kuid ka sobivad tarad ei pruugi gripiviirust eemal hoida. Estfarmi juht Janek Prits on enim mures oma faasanite pärast, keda pole võimalik gripiohu vältimiseks ruumidesse paigutada.

Veterinaar- ja toiduamet andis eile teada, et Eestile on lähenemas linnu­gripp ning seetõttu ei tohi 1. aprillist Eestis kodulinde vabalt väljas pidada. «Kodulinde tohib pidada väljas ainult juhul, kui lindude pidamisala on ümbritsetud aiaga ja kaetud võrguga,» teatas veterinaar- ja toiduamet.