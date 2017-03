Voolavat vett ja töötavat inimest olevat mõnus vaadata, kas või tundide kaupa. Kuid kui töötav inimene on parkimiskontrolör, kes juhtumisi asjatab sinu auto lähistel, ei ole see lause just päris tõene. Natuke kahju oli ka neist tublidest töötajatest läinud neljapäeval, kui kell tiksus juba üheksa peale. Töö käis ülikooli spordihoone ees parklas, autosid oli kõvasti vähem kui parkimiskohti.