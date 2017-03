Tulevastele tudengitele on koolivaheajal ülikoolide uksed valla

Tartu ülikoolis avab kolmapäeval lahtiste uste päeva kell 9.30 peahoone aulas erialasid tutvustav infomess. Kell 11 on kõik aga oodatud Jakobi 2 ringauditooriumisse, kus tulevasi sisseastujaid tervitab õppeprorektor Mart Noorma. Infotunnis antakse nõu, kuidas valida õiget eriala ning tutvustatakse vastuvõtutingimusi.

22. märtsil on huvilistele avatud 50 eriilmelise töötoa uksed, kus saab muu hulgas teada, mida kujutab endast matemaatilise aine õppimine ülikoolis, kuidas valmib kaadritaguse töö tulemusel üks korralik uudistesaade, millist moodsat aparatuuri kasutatakse tänapäevases arheoloogias, kuidas õppida viha valitsema ja palju muud põnevat.

Akadeemiline test

Lisaks on võimalik tutvuda üliõpilaseluga Tartu ühiselamutes ja uudistada TÜ akadeemilist spordiklubi, kus treenivad Tartu korvpalli esindusmeeskond ja mitmed tuntud Eesti kergejõustiklased.

Tänavune Tartu ülikooli lahtiste uste päev on eriline, kuna esmakordselt asuvad samal päeval 1088 kõrgharidushuvilist Eesti eri paigus testima oma akadeemilist võimekust, lahendades testi elektrooniliselt. TÜ vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma tundis rõõmu, et huvi ja valmidus akadeemilist testi varakevadel lahendama tulla on niivõrd suur. Kaldma arvas, et see näitab, et huvi õpingute jätkamise vastu Tartu ülikoolis on kõrge ja varajane kindlustunne sissesaamisel on tulevaste üliõpilaste jaoks oluline.

Avastamine läbi töötubade

Lahtiste uste päevale ootab Metsamajja samuti Eesti maaülikool, kus kell 10 -12 vastavad kohapeal küsimustele vastuvõtuspetsialist, karjäärinõustajad ning tudengid. Ees ootavad samuti praktilised töötoad, kus saab oma käega järgi proovida, mida huvi pakkuv eriala endast kujutab. Näiteks saab töötubades teada, mis maksab telefoni laadimine. Samuti saab ehitada ise oma käega hüdraulilise robotkäe, mille abil saab esemeid ühest kohast teise tõsta. Teiste töötubade hulgas saab veel avastada seenhaiguste ja mulla maailma.

Töötoad ootavad huvilisi veel Tartu tervishoiu kõrgkoolis, kus saab õppida meemassaaži, tutvuda mikroskoopiliste «koduloomadega» ja hinnatakse kõrgkooli õhu kvaliteeti.

Meemassaaži õpitoas saavad osalejad õppejõud Kirkke Reisbergi ning füsioteraapia tudengite juhendamisel massaaživõtteid harjutada ning neid ka omal nahal tunda. Laborant Kaido Liiva juhendamisel saavad teises õpitoas osalejad võtta oma hambavaabalt proovi nii enne kui pärast hammastepesu ja nätsu närimist, et võrrelda proove mikroskoobi all ja näha, milliseid «koduloomi» me igapäevaselt endaga suus kaasas kanname ning kuidas mõjutavad neid hammaste pesemine ja nätsu närimine.

Avatud uste päeval on lahti ka õppeklasside uksed, kus saab osaleda loengutes, lüüa kaasa seminaride aruteludes või käed külge panna praktikumis.

Lahtiste uste päevale ootab kolmapäeval galeriisse Noorus ja õppehoonetesse veel Tartu kõrgem kunstikool. Sel aastal tutvustatakse esmakordselt juba lahtiste uste päeval vastuvõtueksameid, mille alusel moodustub pingerida kõrgkooli õppima asumiseks.

Laupäevani on galeriis Noorus avatud samuti Tartu kõrgemat kunstikooli tutvustav väljapanek «LAHTISTE USTE PÄEV». Traditsiooniliselt märtsis toimuv näitus tutvustab kooli osakondi ning annab seeläbi võimaluse nii kõrgkooliga lähemalt tutvumiseks kui ka eriala valikuks.

Lahtised uksed on kolmapäeval veel Eesti lennuakadeemias, kus päeva jooksul on võimalik saada osa avatud loengutest ja praktilistest tegevustest