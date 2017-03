Raeplatsi kohviku Kapriis asemele tuleb uus meelelahutus- ja söögikoht

Praegu on aadressi Raekoja plats 9 esimesel korrusel paiknevate ruumide aknad kaetud kiledega ja kohviku ruumid on mööblist tühjaks veetud ning seal käib remont. Kohviku omaniku Mike Lõhmuse telefoninumbrile helistades teatab mees automaatvastaja kaudu, et viibib välismaal ja kõnedele ei vasta.

Tartu Postimehele teadaolevalt on Raekoja plats 9 ruumides asunud tegutsema pubide Pahad Poisid, Ristiisa ja Big Ben omanikeringi kuuluvad Jaan, Mart ja Kalle Tammeorg.

Kalle Tammeorg kinnitas, et tõepoolest rendileping sõlmiti üürileandjaga 8. märtsil ja ruumides käib juba tegevus, et õige pea avada seal uus koht. Kuna kõik on praegu väga varajases staadiumis, on Tammeoru sõnul veel vara rääkida, mis täpsemalt sinna tuleb ja millal avamist plaanitakse.

«Üritame midagi sellist teha, mida oleme siiamaani õppinud tegema ja oskame teha. Kokteilibaari me ei tee,» lausus Tammeorg lisades, et kindlasti soovitakse uue kohaga kõigile konkurentsi pakkuda.