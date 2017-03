Filmifestival aitab mõista iga aastaga keerulisemaks muutuvat maailma

Paaril viimasel aastal võõrustas festivali Elektriteater ning mõned filmid linastusid ka ERMi näitusemajas Kuperjanovi tänaval. Festivali programmitoimkonna liige Karin Leivategija loodab, et vaatajad leiavad Maailmafilmi üles ka uues kohas. «Oleme ise ka suhteliselt elevil ja ootusärevad, et kuidas festival siin käima läheb. Tundub, et praegu kõik toimib,» märkis Leivategija.

ERMi uus hoone pakub esmakordselt võimaluse näidata filme korraga kahes saalis, suures Hurda saalis ning väiksemas Maailmafilmi saalis. Lisaks antakse festivalil pakutavast väike ülevaade püsinäitusel «Kohtumised».

Rändav maailm ja tugevad naised

Kokku linastub festivalil üle poolesaja filmi, mis on valminud viimasel kahel aastal. Festivalil on mitmeid alaprogramme, nii suuremaid kui ka selliseid, mis koosnevad ainult kahest filmist. Näiteks Soome-Ugri filmide alaprogrammis saab näha Liivo Niglase filmi «Armastuse maa», mis pälvis hiljuti Eesti parima dokkfilmi preemia ning teise filmina kuulub sinna alaprogrammi Indrek Jäätsi ja Maido Selgmäe «Läbi vepslaste maa: 50 aastat hiljem».

Festivali kesksed alaprogrammides võetakse aga luubi alla migratsiooniga seonduv ning naise koht tänapäeva maailmas. Rändeteemaline programm «Nelja tuule poole» käsitleb migratsiooni erinevaid tahke.

Väga päevakajaline on näiteks Belgia režissööri Caroline D'Hondti «Labürindis», mis on üles võetud USA ja Mehhiko piirialal, Tohono O’odhami põlisrahvaste maadel, kuhu USA president Donald Trump soovib rajada müüri. Filmis räägitakse, kuidas mehhiklased on läbi aegade seda piiri ületanud ning mida see on neile endile ja piiril elavatele inimestele kaasa toonud.

Provokatiivse pealkirjaga alaprogramm «Naise koht» annab aimu naiste positsioonist tänapäeva maailmas, nii Lääne ühiskonnas kui teistes piirkondades. Filmid kirjeldavad tugevaid naisi, kes peavad oma elus erinevaid võitlusi.

Näiteks Makedoonia pealinna Skopje mustlaste linnaosas elab Valentina, kes peab hurtsikut jagama 11 pereliikmega. Filmi nimikangelanna Valentina küsib: miks ta ei sündinud poisina, nagu oleks pidanud. «See on üsna universaalne teema ning nii sellest kui teistest filmidest kipub nähtuma, et tänapäevani on paljudes olukordades olla lihtsam mees kui naine,» nentis Karin Leivategija.

Paremaks inimeseks

Mis puudutab tänavuse festivali üldist tonaalsust, siis pole Leivategija hinnangul võimalik mingit ühist läbivat joont esile tuua, sest filmid on ikkagi erinevad, nii teemakäsitlustelt kui ka filmikeelelt.

«Aga alati pärast festivali lõppu tunnen, et olen pisut parem inimene ning mõistan veidi paremini seda äärmiselt keerulist maailma, mis muutub pealegi iga aastaga üha keerulisemaks,» ütles Karin Leivategija.

Festivali pileteid ja passe saab osta nii koha pealt kui ka Piletilevi müügipunktidest. Seejuures tasub tähele panna, et teisipäevast reedeni enne kella 16.30 linastuvad seansid on tasuta. Maailmafilmi ajal on festivali passi omanikele ERMi näituste külastamine tasuta, seansipileti omanikud saavad samal päeval külastada näitusi grupi sooduspiletiga.

Filmid on originaalkeeles, ingliskeelsete subtiitritega. Piletiga seanssidel on ka eestikeelsed subtiitrid.

Maailmafilmi programmiga saab tutvuda SIIN!