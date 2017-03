Roheline park jätkab laienemist. Nurgakivi sai uus maja

Mullu avati Tartu linna Tallinna poolsel sissesõidul AS Dimediumi uus hoone, mis oli esimene kavandatava Rohelise Pargi hoone. Viimastel nädalatel on parki kerkinud juba uus maja. Õigupoolest kerkis see nii kiiresti, et nurgakivi paneku ajaks sai hoone oma kõrguse juba kätte ja ka katuse peale.