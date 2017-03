Kolmapäeval algab Vaksali tänava rekonstrueerimine

Teekatte freesimise ja torutöödega alustatakse sel kolmapäeval Riia ja Tiigi tänava vahelises lõigus.

Vaksali tänaval ehitatakse välja sademevee kanalisatsioon, rajatakse uus valgustus, remonditakse sõidu- ja kõnniteed. Kahele poole tänavat tulevad pooleteist meetri laiused jalgrattarajad ning lisaks on kavandatud Näituse tänava ja Vaksali 12b parklani kulgev raudteeäärne eraldiseisev nelja meetri laiune kergliiklustee.

Piirkonda rajatakse sõidukitele kaks parkimisplatsi (kokku 160 parkimiskohta), varjualused jalgrataste parkimiseks ning kaks jalgrataste nutiparklat (kumbki 10 kohta).

Suuremahulised teetööd kestavad Vaksali tänaval Riia ja Näituse tänava vahelises lõigus kogu suve ning need toovad kaasa liikluskorralduslike muudatusi. Teetööde ajal on pidevalt tagatud busside ja sõidukite ligipääs vaksalihoone ette Kuperjanovi tänava kaudu.

Vaksali tänava ja jaamahoone esise väljaku rekonstrueerib AS Tref, tööde kogumaksumus on 1 731 395 eurot. Ehitusjärelevalvet teeb Taalri Varahaldus AS. Tööde valmimistähtaeg on selle aasta septembris.

Seoses Vaksali tänava rekonstrueerimise ja sadeveetrasside ehitustöödega suletakse alates kolmapäevast, 22. märtsist liikluseks Vaksali tänav Riia ja Tiigi tänava vahelises lõigus.

Ümbersõidud toimuvad Pepleri tänava või Lembitu - Väike kaar - Näituse marsruutidel. Kohalikele elanikele ja teenindavale transpordile tagab ehitaja juurdepääsu.