Soorituste eest GT-15 ja JT-250 klassis maailma parimaks nooreks veemotosportlaseks valitud Tartus elav ja Ülenurmel koolis käiv Stefan Arand harjutab tasapisi ka Vormel 4 paadil. See on võistlusklass, kus ta soovib järgmisena end proovile panna. Uue võistluspaadiga said huvilised tutvuda hiljuti Tallinnas peetud meremessil.

|

FOTO: Margus Ansu