Tartu valla elanikud on juba pikalt muretsenud, et vallas ei jätku nende võsukestele lasteaiakohti. Need, kes last pärast sündi järjekorda ei pane, võivad siis, kui laps saab lasteaiaealiseks, aiakohast vaid und näha. Et aina paisuva Tartu valla lapsed ikka lasteaedadesse mahuks, plaanib vald järgmiseks sügiseks Raadil valmis saada uue lasteaia.