Esimesed vabad lasteaiakohad on jagatud

Linna haridusosakonna registrite peaspetsialist Riina Voore tõdes, et kõik vanemad ei pruugi oma lapsele kohapakkumust saada kodulähedasse lasteaeda. Näiteks 1,5-aastastele on vabu kohti vaid üheksas linna lasteaias, neist ainsana asub kesklinnas Naerumaa lasteaia Mesipuu maja.

Paljud loobuvad

Linnal on 363 avaldust nende laste kohta, kes on sügiseks 1,5-aastased, selleks ajaks vabu sõimekohti on 95. «Elu on näidanud, et vanemad saavad küll kohapakkumuse, aga leiavad, et laps on liiga tilluke ja lükkavad selle tagasi,» rääkis Voore.

Just kesklinna lasteaiakohad on vanemate seas endiselt kõige nõutumad. Sügisel valmib ka Naerumaa lasteaial Pepleri tänaval uhiuus maja, mis peaks seda nõudlust leevendama.

Pepleri tänaval on kohti 120 lapsele vanuses 3–7 aastat. Sinna on oma lapse soovinud panna 82 vanemat.

Eelisjärjekorras saavad aiarühma koha praegu lasteaia Naerumaa Mesipuu majas käivad lapsed, kes elavad koos vanemaga Tartus. Mesipuu majas on ainult sõimerühmad ja lastel ei oleks muidu võimalik jätkata lasteaiarühmas koha kasutamist. Teistes majades saavad praegu sõimerühmas käivad lapsed jätkata koha kasutamist samas lasteaias.

Teine ring

Riina Voore sõnul ei saanud esimese masskomplekteerimisega kohapakkumust ka kõik kaheaastased lapsed, kuid varasema kogemuse põhjal usub ta, et teise komplekteerimisega 30. aprillil peaksid kõik selles vanuses lapsed lasteaia- või lastehoiukoha pakkumuse saama.

Voore sõnul pole probleeme kolmeaastastele koha leidmisega. Tõsi, taas ei pruugi saada kodule lähimat lasteaeda.

Vabade kohtade piires saavad eelisjärjekorras vanema valitud lasteaeda koha ka lapsed, kelle õde-vend kasutab kohta samas lasteaias, mille vanem märkis taotlusel esimeseks eelistuseks.

Selle aasta sügisel soovib oma lapsele lasteaiakohta 1868 pooleteise kuni kuue aasta vanuse lapse vanemat.