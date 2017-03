Tihe treeninguperiood päädib uhke peoga

Peo pealavastaja Sirje Eomõis rääkis, et etendusele «Ilu ja võlu» tulevad naisrühmad Tartust, Tallinnast, Pärnust, Kilingi-Nõmmelt ja külalised Peterburist. Lavale astub ka tema enda juhendatav rühm, kes esitab neli kava.

Eriti hea meel on Eomõisal selle üle, et tal õnnestus meelitada peole mehigi. Etteaste teevad mehed Eesti maaülikooli Tarbatu sõutantsutrupist «Nõtked ja karvased». Samuti näeb Haaslava meeskoori topeltkvarteti «Väike punt» esinemist. Närvikõdi pakuvad õhurõngastel võimlejad Karin Kiivit ja Kadri Mägi. Külalisi on ka tantsuklubist Palestra, Tysk Dance ja Võru kunstikoolist, loetles Eomõis.

Eomõisa sõnul pidasid võimlejad väikeses Vanemuises pidasid pidusid 50 aastat tagasi ning need kokkusaamised olid toona väga tähtsad. Võimlejad püüdsid seda traditsiooni taaselustada 14 aastat tagasi, kuid siis jäi see jälle soiku. «Hiljuti rühmaga Sloveeniast võistlustelt tulles leidsid võimlejad, et neil võiks rohkem väljundit olla, ja nüüd teemegi jälle peo,» rääkis Eomõis.

Kes on aga need rohkem väljundit vajavad võimlemisdaamid? «Nad kõik on endised tippvõimlejad, kellest mõni on treeninud juba 28 aastat,» kirjeldas Eomõis oma rühma. Tema sõnul on rühm üheskoos esinenud kõikjal maailmas Golden Age’i sarja võistlustel ning üksteisega käiakse läbi ka eraelus.

Kui küsida naistelt, mis hoiab neid nii kaua võimlemise juures, vastavad nad, et teisiti nagu ei oskagi. «Ja ega meie rühil ka viga ei ole,» muhelesid rühma liikmed.

Osa pühapäeval publiku ette jõudvatest esitustest on 30. mail peetava Tartu võimlemispeo kavad. Kevadel Tamme staadionil peetavale peole on registreerunud juba 1700 võimlejat.