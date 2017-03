Gümnaasiumisse pürgijad asusid sisseastumistesti lahendama

Õpilased on testi tegemiseks jaotatud viide Tartu gümnaasiumisse: Hugo Treffneri, Miina Härma, Jaan Poska, Kristjan Jaak Petersoni ja Tamme gümnaasiumisse. See tähendab, et isegi kui õpilane soovib esimese eelistusena astuda Treffnerisse, võib juhtuda, et sisseastumistesti peab ta täitma hoopis Poska gümnaasiumis.

Igal sisseastjal on võimalik märkida tähtsuse järjekorras ära neli kooli, milles õppimisest ta oleks huvitatud. Näiteks Poska gümnaasiumi tavasuunal sooviks õppimist alustada 1143 noort, neist 287 jaoks oleks Poska kool esimene eelistus.

Poska gümnaasiumi direktor Helmer Jõgi rõõmustas nende õppurite suure hulga üle, kes sooviksid kasutada esmakordselt pakutavat võimalust õppida samaaegselt nii Poska gümnaasiumis kui Heino Elleri muusikakoolis. Uus õppekorraldus aitaks muusikaõpingutest huvitatud noortel, kes tahavad siiski ka keskhariduse omandada, oluliselt vähendada õppekoormust. Poskas avatavasse muusikaklassi on avalduse esitanud 36 noort. Neist suurem osa on pärit väljaspoolt Tartut. Sisseastujate statistika näitab, et muusikasuunast huvitatutest õpiavad praegu mõnes Tartu põhikoolis 7 õpilast, neist nelja jaoks oleks muusikaklass esimene eelistus.