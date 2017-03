Sepa jalgpallikeskuse ühisrahastuskampaania valiti aasta turundusteoks

Tammeka kommertsjuht Kalle Paas ütles, et ühisrahastuskampaania suurim mõõdupuu on see, et Tartus on enneolematult hea jalgpallikeskus, mida kasutavad aasta jooksul kümned tuhanded inimesed. «Me oleme parandanud sportimisvõimalusi ja elukvaliteeti tuhandetel tartlastel pisikestest lastest kuni isade-emadeni ja tippsportlasteni välja,» sõnas Paas.

Ta lisas, et Neway disainibüroo panus selle hullu ruutmeetri idee töötavaks tehnoloogiliseks lahenduseks tegemisel oli hindamatu. «Sepa jalgpallikeskust ei oleks, kui Neway ei oleks olnud juba selle unistuse algusest saadik meiega kaasas,» tõdes Paas.

Neway juht Jaan Naaber ütles omalt poolt, et oli väga inspireeriv kogu Sepa jalgpallistaadioni rajamise teekond kaasa teha. «Tartu on saanud omale uue superstaadioni, mille lugu on maailma kõige ägedam,» kinnitas ta. Samuti pidas ta Eesti parimate turundusekspertide heakskiitu suureks tunnustuseks.

«Sellised projektid, mis muudavad meid ümbritseva elukeskkonna paremaks ja tervemaks ning loovad uusi võimalusi, inspireerivad nii mind kui ka tervet Neway meeskonda ja selle projekti juures veel vähemalt 3108 inimest,» sõnas Naaber.

Turundustegu 2016 finalistid esitlesid oma töid Passwordi konverentsil, kus žürii valis välja võitjad avaliku sektori kategoorias ja ärikategoorias. Žürii hulka kuulusid Piret Reinson (EAS), Kaarel Mikkin (Brand Manual), Indrek Viiderfeld (Tabasco), Britte Maidra (Carat), Hendrek Kraavi (ADM Interactive), Signe Suur (TV 3), Heidi Reinson (Kantar Emor) ja Britta Ratas (Kaubamaja).